«Я улыбаюсь всю неделю». Махачев — о своём самочувствии накануне боя с Делла Маддаленой

Экс-чемпион UFC Ислам Махачев ответил на вопрос, как изменилось его самочувствие перед первым выступлением в весовой категории до 77 кг.

«Я улыбаюсь всю неделю. Я чувствую себя совсем по-другому. Мне понравился весь тренировочный лагерь, тренировки с крупными парнями, и я чувствую прилив сил. Раньше я не высыпался в понедельник и вторник, постоянно думал: «Где ты будешь есть? Сколько ты будешь есть? Какой у тебя вес?» Но теперь всё по-другому», — приводит слова Махачева официальный сайт UFC.

Напомним, следующий бой Ислам Махачев проведёт с чемпионом UFC в полусреднем весе австралийцем Джеком Делла Маддаленой уже в это воскресенье, 16 ноября. Начало встречи запланировано на 8 утра по московскому времени.