Хабиб Нурмагомедов: Усман недооценил Хьюза перед первым боем

Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о боях Усмана Нурмагомедова против ирландца Пола Хьюза.

«Когда Усман вернулся в зал после боя, я понял, что в следующий раз всё будет по-другому, учитывая то, как он начал тренироваться. Усман никогда об этом не скажет, но я чувствую, что он недооценил его. Усману не нравится об этом говорить, но я считаю так.

После первого боя его сосредоточенность, его атакующая борьба, работа с весами… Он стал немного сильнее. И я был уверен перед реваншем», — сказал Нурмагомедов в подкасте Weighting In.

