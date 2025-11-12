Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев: дата и время боя, когда и где пройдёт, кто покажет

16 ноября в Нью-Йорке (США) состоится бойцовский турнир UFC 322. В главном бою чемпион организации в полусреднем весе (до 77 кг) австралиец Джек Делла Маддалена сразится с россиянином Исламом Махачевым.

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало основного карда – в 6:00 мск. «Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Исламу Махачеву 34 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2015 году. В октябре 2022-го стал чемпионом организации в лёгком весе (до 70 кг), «задушив» бразильца Чарльза Оливейру, после чего провёл четыре защиты. Всего на счету в UFC 16 побед и одно поражение.