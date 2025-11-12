Хабиб оценил выступление Умара Нурмагомедова в бою с Баутистой

Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу экс-претендента на титул организации в легчайшем весе (до 61 кг) Умара Нурмагомедова в поединке с Марио Баутистой, состоявшемся на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Он выступил здорово. Но я верю, что он способен на большее… Послушайте, у Баутисты отличные навыки, восемь побед подряд. Как часто вы видите кого-то с восемью победами подряд в UFC? Баутиста был жёстким парнем для возвращения, и Умар проделал отличную работу.

Мне понравился его настрой перед боем, он сильно отличался от себя годичной давности. Он на пути к тому, чтобы стать чемпионом UFC. Будет очень тяжело остановить его», — сказал Нурмагомедов в подкасте Weighting In.