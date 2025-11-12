Делла Маддалена поделился ожиданиями от формы Махачева на UFC 322

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) австралиец Джек Делла Маддалена высказался о предстоящем поединке с россиянином Исламом Махачевым, который состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

«Я ожидаю лучшего Махачева. Ему не нужно «гонять» вес, думаю, он будет более полноценной версией себя. Это будет самый жёсткий Махачев, и я не ожидаю большого преимущества в весе», — сказал Делла Маддалена в интервью пресс-службе UFC.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 322 в Нью-Йорке.

Чемпион UFC Джек Делла Маддалена оттачивает бокс перед боем с Исламом Махачевым