Бокс/ММА

Делла Маддалена поделился ожиданиями от формы Махачева на UFC 322
Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) австралиец Джек Делла Маддалена высказался о предстоящем поединке с россиянином Исламом Махачевым, который состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Я ожидаю лучшего Махачева. Ему не нужно «гонять» вес, думаю, он будет более полноценной версией себя. Это будет самый жёсткий Махачев, и я не ожидаю большого преимущества в весе», — сказал Делла Маддалена в интервью пресс-службе UFC.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 322 в Нью-Йорке.

