Валентина Шевченко — Вэйли Чжан: дата и время боя, когда и где пройдёт, кто покажет

16 ноября в Нью-Йорке (США) состоится бойцовский турнир UFC 322. В соглавном событии чемпионка организации в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко встретится с китаянкой Вэйли Чжан.

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало основного карда – в 6:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Валентине Шевченко 37 лет. Представительница Киргизстана дебютировала в UFC в 2015 году. Всего на её счету в организации 14 побед, три поражения и одна ничья.

