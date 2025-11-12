Тюлюлин: у Махачева не будет никаких проблем с Делла Маддаленой

Бывший боец UFC россиянин Денис Тюлюлин высказался о предстоящем поединке за титул в полусреднем весе (до 77 кг) между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым, который состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

«Ислам, как любой мужчина, становится крепче, сильнее. Ничего удивительного в его форме нет. Проблем с Джеком Маддаленой у Махачева не будет. По габаритам они не слишком разные. Поэтому я думаю, что никаких проблем у Ислама не возникнет», — сказал Денис Тюлюлин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Кормье удивился размеру Ислама Махачева перед UFC 322