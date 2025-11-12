Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Тюлюлин: у Махачева не будет никаких проблем с Делла Маддаленой

Тюлюлин: у Махачева не будет никаких проблем с Делла Маддаленой
Бывший боец UFC россиянин Денис Тюлюлин высказался о предстоящем поединке за титул в полусреднем весе (до 77 кг) между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым, который состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Ислам, как любой мужчина, становится крепче, сильнее. Ничего удивительного в его форме нет. Проблем с Джеком Маддаленой у Махачева не будет. По габаритам они не слишком разные. Поэтому я думаю, что никаких проблем у Ислама не возникнет», — сказал Денис Тюлюлин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

