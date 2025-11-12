«Мы этого не хотим». Волкановски предостерёг Делла Маддалену от ошибки в бою с Махачевым

Бывший чемпион UFC австралиец Алекс Волкановски высказался о предстоящем поединке за титул в полусреднем весе (до 77 кг) между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым, который состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

«Джек великолепен на земле, но мы не хотим, чтобы поединок перешёл в партер. Несмотря на то что Джек хорош в этом, это мир Ислама. Это то, что он делает 24 часа в день с тех пор, как начал ходить. Возможно, он начал делать это ещё раньше», — сказал Волкановски на своём YouTube-канале.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию UFC 322.

