Хорхе Масвидаль дал прогноз на бой Джека Делла Маддалены и Ислама Махачева

Бывший претендент на титул UFC американец Хорхе Масвидаль высказался о предстоящем поединке за пояс в полусреднем весе (до 77 кг) между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым, который состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Ислам – большой парень, он «гонял» большой вес, чтобы уложиться в 70 кг. Он может лучше показал себя в 77 кг. Но Джек особенный… Если Джек побьёт Ислама, то станет лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории. Я склоняюсь к Исламу, но я убеждён, что это будет тяжёлый бой», — приводит слова Масвидаля Red Corner MMA.

