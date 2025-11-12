«Он был абсолютно прав». Дана Уайт высказался об Абдулманапе Нурмагомедове

Генеральный директор UFC Дана Уайт высказался об Абдулманапе Нурмагомедове, тренере экс-российских чемпионов UFC Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева, ушедшего из жизни в июле 2020 года.

«У отца Хабиба был план, согласно которому Хабиб победит, будет доминировать, а затем уступил место Исламу. И всё произошло именно так, как сказал его отец, такого никогда не было.

Его отец не только сказал, что его сын станет чемпионом, он сказал, что Ислам тоже станет чемпионом, и он был абсолютно прав», — сказал Уайт в интервью YouTube-каналу Prince St Pizza.

Абдулманап Нурмагомедов показывает приём на Исламе Махачеве