Экс-боец UFC: Ислама Махачева пока нельзя ставить в ряд с Джонсом и Силвой

Бывший боец UFC американец Мэтт Браун высказался о достижениях россиянина Ислама Махачева в смешанных единоборствах.

«Он величайший боец лёгкого веса в истории. Думаю, это уже понятно. Я не знаю, какое значение этот поединок имеет для него с точки рейтинга pound-for-pound. Потому что он уже в нём. Но ему предстоит пройти большой путь, чтобы стать одним из величайших бойцов, таких как Андерсон Силва и Джон Джонс. Ему нужно пройти большой путь, пока его нельзя ставить в этот ряд», — приводит слова Брауна MMA Fighting.

Напомним, 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США) Махачев сразится с австралийцем Джеком Делла Маддаленой.