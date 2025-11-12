Сусуркаев поделился ожиданиями от своего боя на UFC 322

Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Байсангур Сусуркаев высказался о предстоящем поединке с американцем Эриком Макконико, который состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

«Готов я или нет, но я выиграю. Знаю, что у него хорошая защита в борьбе. Хорошее кардио. Он хороший боец, но я лучше. Как завершится бой? Нокаутом в первом раунде», – приводит слова Сусуркаева издание MMAJunkie.

Байсангуру Сусуркаеву 24 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2019 году. В августе Сусуркаев одержал победу на турнире Претендентской серии Даны Уайта (DWCS) и через четыре дня выиграл первый бой в UFC.