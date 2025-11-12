Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ислам Махачев назвал ожидаемого соперника в случае победы над Делла Маддаленой

Ислам Махачев назвал ожидаемого соперника в случае победы над Делла Маддаленой
Комментарии

Экс-чемпион UFC россиянин Ислам Махачев назвал, по его мнению, своего следующего соперника в случае победы над австралийцем Джеком Делла Маддаленой, поединок с которым состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«После Джека, я думаю, будет Камару Усман. У него наибольшее число защит в полусреднем весе, и сейчас у него хорошая позиция», — сказал Махачев в интервью YouTube-каналу Adin Live.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ESPN 69 в июне, Усман победил единогласным судейским решением американца Хоакина Бакли.

Материалы по теме
UFC 322: Махачев идёт за наследием. Второй пояс UFC россияне ещё не завоёвывали! LIVE
Live
UFC 322: Махачев идёт за наследием. Второй пояс UFC россияне ещё не завоёвывали! LIVE

Камару Усман приехал в Чечню, чтобы поздравить сына Кадырова

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android