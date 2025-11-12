Хоакин Бакли дал прогноз на бой Делла Маддалена – Махачев

Американский боец полусреднего веса (до 77 кг) Хоакин Бакли высказался о предстоящем поединке за титул между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым, который состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

«У Делла Маддалены большая нокаутирующая мощь, превосходный бокс и отличная ударная техника, но это ничего не значит, когда вы оказываетесь на спине. Потому что Ислам сказу же прижмёт его к сетке, повалит на канвас и будет держать столько, сколько получится. И Ислам не будет держать ради [судейского] решения. Он финишёр. С таким арсеналом — Д’Арсе, «анаконда», «треугольники» руками и ногами… Если Маддалена не удержится на ногах, его финишируют.

Ставлю на то, что Ислам победит Деллу Маддалену в третьем раунде, либо техническим нокаутом, либо приёмом», — сказал Бакли на своём YouTube-канале.