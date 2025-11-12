Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хоакин Бакли дал прогноз на бой Делла Маддалена – Махачев

Хоакин Бакли дал прогноз на бой Делла Маддалена – Махачев
Аудио-версия:
Комментарии

Американский боец полусреднего веса (до 77 кг) Хоакин Бакли высказался о предстоящем поединке за титул между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым, который состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«У Делла Маддалены большая нокаутирующая мощь, превосходный бокс и отличная ударная техника, но это ничего не значит, когда вы оказываетесь на спине. Потому что Ислам сказу же прижмёт его к сетке, повалит на канвас и будет держать столько, сколько получится. И Ислам не будет держать ради [судейского] решения. Он финишёр. С таким арсеналом — Д’Арсе, «анаконда», «треугольники» руками и ногами… Если Маддалена не удержится на ногах, его финишируют.

Ставлю на то, что Ислам победит Деллу Маддалену в третьем раунде, либо техническим нокаутом, либо приёмом», — сказал Бакли на своём YouTube-канале.

Материалы по теме
Делла Маддалена поделился ожиданиями от формы Ислама Махачева на UFC 322
Материалы по теме
UFC 322: Махачев идёт за наследием. Второй пояс UFC россияне ещё не завоёвывали! LIVE
Live
UFC 322: Махачев идёт за наследием. Второй пояс UFC россияне ещё не завоёвывали! LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android