Камару Усман — о бое Делла Маддалена — Махачев: я жду победителя

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман считает, что он может стать следующим претендентом на титул.

«Я буду следить за выходными. Посмотрим, кто выйдет победителем [в бою Ислама Махачева и Джека Делла Маддалены]. Это большой, хороший, тяжёлый бой для обоих парней. Я здесь, жду победителя и думаю: «Хорошо, давайте сделаем это».

Сейчас я нахожусь в позиции, когда мне нужны самые большие, сложные поединки, поскольку я понимаю, что у меня не осталось 20 боёв в организации. Возможно всё, и, если следующим будет бой за титул, это будет то, что мне нужно», — приводит слова Усмана издание MMAJunkie.