«Я провёл три сбора». Ислам Махачев раскрыл подробности подготовки к UFC 322

Бывший чемпион UFC россиянин Ислам Махачев рассказал о подготовке к бою с австралийцем Джеком Делла Маддаленой, который состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

«Я провёл три сбора. Один в России, один – в Дубае, последний – в Нью-Джерси. На первых сборах я сосредоточился на тяжестях, трёхнедельные сборы. Затем я отправился в Дубай, где мы много спарринговали, боролись… работа над кондициями.

Здесь, в Нью-Джерси, я с одним из своих спарринг-партнёров, который может копировать Делла Маддалену, Мухаммедом Берхамовым, у него хороший бокс. Очевидно, у него очень хорошая борьба. Его стиль похож на стиль Маддалены», — сказал Махачев в подкасте Weighting In.