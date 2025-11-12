Делла Маддалена ответил, как планирует отметить победу над Исламом Махачевым

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) австралиец Джек Делла Маддалена высказался о предстоящем поединке с россиянином Исламом Махачевым, который состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

«Как я намерен отметить победу? Я просто вернусь к себе и отпраздную с командой. Немного отдыха, немного алкоголя… Наслажусь моментом, потому что такие большие моменты на случаются нечасто», — сказал Делла Маддалена в интервью ESPN.

«Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 322.

