Делла Маддалена ответил, как планирует отметить победу над Исламом Махачевым

Комментарии

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) австралиец Джек Делла Маддалена высказался о предстоящем поединке с россиянином Исламом Махачевым, который состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Как я намерен отметить победу? Я просто вернусь к себе и отпраздную с командой. Немного отдыха, немного алкоголя… Наслажусь моментом, потому что такие большие моменты на случаются нечасто», — сказал Делла Маддалена в интервью ESPN.

«Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 322.

