«Меня избивали каждый день». Ислам Махачев высказался о начале карьеры в MMA

«Меня избивали каждый день». Ислам Махачев высказался о начале карьеры в MMA
Бывший чемпион UFC россиянин Ислам Махачев высказался о своём пути в смешанных единоборствах.

«В самом начале я не думал, что буду чемпионом UFC или бойцом UFC. Я помню, все парни били меня на тренировках, Хабиб [Нурмагомедов]… Я даже не стоял в паре с Хабибом, потому что когда я начинал, он уже был высококлассным бойцом.

Всем своим друзьям в зале я говорю: «Парни, вы должны работать с тем, кто лучше вас. И медленно, шаг за шагом, вы выйдете на такой же уровень». Это произошло со мной. Когда я начинал, все парни — Хабиб, Рустам Хабилов, Шамиль Завуров избивали меня каждый день в зале. И так я вырос», — сказал Махачев в подкасте Weighting In.

