«Звони в полицию». Махачев подшутил над Кормье во время схватки американца с Хабибом

Экс-чемпион UFC россиянин Ислам Махачев подшутил над членом Зала славы Даниэлем Кормье.

Американец провёл схватку с Хабибом Нурмагомедовым. Оказавшись в позиции снизу, Кормье попросил у стоявшего рядом Махачева помощи.

Махачев: Помощь? Нужна помощь?

Кормье: Да, помоги.

Махачев: Звони в полицию, брат.

Напомним, 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США) Махачев сразится за титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее Кормье удивился размеру Махачева перед UFC 322.

Хабиб Нурмагомедов показал, как смотрит футбол с Махачевым

