«Звони в полицию». Махачев подшутил над Кормье во время схватки американца с Хабибом

Экс-чемпион UFC россиянин Ислам Махачев подшутил над членом Зала славы Даниэлем Кормье.
Американец провёл схватку с Хабибом Нурмагомедовым. Оказавшись в позиции снизу, Кормье попросил у стоявшего рядом Махачева помощи.
Махачев: Помощь? Нужна помощь?
Кормье: Да, помоги.
Махачев: Звони в полицию, брат.
Напомним, 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США) Махачев сразится за титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
