Азамат Мурзаканов вызвал на бой Джамала Хилла, американец ответил

Седьмой номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Азамат Мурзаканов вызвал на поединок бывшего чемпиона дивизиона американца Джамала Хилла.

«Я хочу оставаться активным. Дайте Джамала Хилла. Отправьте контракт», — написал Мурзаканов в социальной сети X (ранее Twitter).

«Этот бой мне по-настоящему нравится! Давай дождёмся моего выздоровления, и я отправлю тебя спать, как ты того просишь!» — ответил Хилл.

Азамату Мурзаканову 36 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2022 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира шесть побед и ни одного поражения.

