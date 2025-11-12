Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Почему я должен тренироваться больше?» Ислам Махачев пошутил о наставничестве Хабиба

«Почему я должен тренироваться больше?» Ислам Махачев пошутил о наставничестве Хабиба
Комментарии

Бывший чемпион UFC россиянин Ислам Махачев высказался о тренерской работе члена Зала славы и одноклубника Хабиба Нурмагомедова.

«Просто нужно прийти в день спаррингов. Чем мы занимались в день спаррингов в AKA? Просто спарринговали. Теперь в Дубае мы разминаемся 20 минут, затем 40 минут отрабатываем граунд-энд-паунд. После этого пять раундов спарринга, затем три раунда грэпплинга. И потом мы начинаем стоять в планке, отжиматься… И это занимает больше двух часов! Мы не делали этого в AKA! Всем говорю, я тренируюсь с этим парнем [Хабибом] всю свою жизнь. Что изменилось теперь? Почему когда он завершил карьеру, мы должны тренироваться больше?» — сказал Махачев в подкасте Weighting In.

Материалы по теме
Исраэль Адесанья рассказал, в чём Махачев превосходит Хабиба
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android