«Почему я должен тренироваться больше?» Ислам Махачев пошутил о наставничестве Хабиба

Бывший чемпион UFC россиянин Ислам Махачев высказался о тренерской работе члена Зала славы и одноклубника Хабиба Нурмагомедова.

«Просто нужно прийти в день спаррингов. Чем мы занимались в день спаррингов в AKA? Просто спарринговали. Теперь в Дубае мы разминаемся 20 минут, затем 40 минут отрабатываем граунд-энд-паунд. После этого пять раундов спарринга, затем три раунда грэпплинга. И потом мы начинаем стоять в планке, отжиматься… И это занимает больше двух часов! Мы не делали этого в AKA! Всем говорю, я тренируюсь с этим парнем [Хабибом] всю свою жизнь. Что изменилось теперь? Почему когда он завершил карьеру, мы должны тренироваться больше?» — сказал Махачев в подкасте Weighting In.