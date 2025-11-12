Скидки
Бокс/ММА

Джефф Монсон дал прогноз на бой Делла Маддалена — Махачев

Джефф Монсон дал прогноз на бой Делла Маддалена — Махачев
Комментарии

Американский ветеран MMA Джефф Монсон высказался о предстоящем поединке за титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым, который состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Махачев не оставит Делла Маддалене шансов. За счёт борьбы считаю Махачева фаворитом. Хотя Делла Маддалена и окажет сопротивление, он хорош в стойке. Но за счёт своего опыта, тренерского штаба и разносторонних навыков Махачев победит», — цитирует Монсона ТАСС.

«Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 322.

