Джефф Монсон дал прогноз на бой Делла Маддалена — Махачев

Американский ветеран MMA Джефф Монсон высказался о предстоящем поединке за титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым, который состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

«Махачев не оставит Делла Маддалене шансов. За счёт борьбы считаю Махачева фаворитом. Хотя Делла Маддалена и окажет сопротивление, он хорош в стойке. Но за счёт своего опыта, тренерского штаба и разносторонних навыков Махачев победит», — цитирует Монсона ТАСС.

«Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 322.

