Дана Уайт: Хабиб заработал так много денег, что ему больше не нужно было драться

Президент UFC Дана Уайт высказался о завершении карьеры россиянина, экс-чемпиона промоушена в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«У нас появился чемпион-мусульманин и отправился в турне по мусульманским странам. Он выступал в Саудовской Аравии, Абу-Даби, Катаре, деньги посыпались на него.

Он заработал так много денег, что ему больше не нужно было драться. А потом умер его отец, что тоже сильно повлияло», — сказал Дана Уайт в видео, опубликованном в соцсетях Prince St. Pizza.

Напомним, Орёл провёл последний бой на турнире UFC 254, который состоялся 24 октября 2020 года на острове Яс вблизи Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником тогда был временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом во втором раунде. Для Нурмагомедова эта победа стала 29-й в карьере. После окончания боя Хабиб заявил о завершении карьеры в ММА.