Сусуркаев заявил о желании побить рекорды Джонса и Силвы по защитам титула в UFC

Аудио-версия:
Комментарии

Непревзойдённый российский боец Байсангур Сусуркаев (10-0 MMA, 1-0 UFC) заявил о своих грандиозных планах в смешанных единоборствах. 24-летний средневес намерен не просто стать чемпионом UFC, но и установить вечный рекорд по количеству защит титула.

«Хочу завоевать титул и провести больше защит, чем Джон Джонс или Андерсон Силва — у этих парней было 14-15 защит (по другим данным, Джонс провёл 12 успешных защит титула, Силва — 10. — Прим. «Чемпионата»), стать лучшим в мире на все времена.

Хочется сказать о истории, наследии, но все знают, что это деньги. Деньги, которые помогут мне, моему отцу, моей семье, всем, кого я люблю. Естественно, деньги мотивируют. Наследие — это хорошо. Хочу оставить наследие, но деньги есть деньги», — заявил Сусуркаев в интервью для MMAJunkie.

