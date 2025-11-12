Скидки
Бокс/ММА

Сусуркаев раскритиковал свою досрочную победу в дебютном бою UFC: бой был очень плохим

Сусуркаев раскритиковал свою досрочную победу в дебютном бою UFC: бой был очень плохим
Российский боец Байсангур Сусуркаев неожиданно жёстко раскритиковал свою победу в дебютном бою в UFC над американцем Эриком Ноланом, которую он одержал удушающим приёмом во втором раунде. Несмотря на успешный исход, 24-летний боец остался собой недоволен.

«Мой последний бой был очень плохим. Все знают это. Вы можете посмотреть мои предыдущие бои — этот был очень слабым. Сейчас вы увидите, насколько я хорош, я докажу это.

Выиграю каждый бой, таков мой характер и менталитет. Мне всё равно, готов я или нет, я смогу победить. Без разницы», — заявил Сусуркаев в интервью для MMAJunkie.

Провал, по мнению бойца, можно объяснить тяжёлыми условиями подготовки. Он вышел на бой через неделю после яркой победы на шоу Dana White's Contender Series, что потребовало от него дважды сбрасывать вес за короткий срок и практически не оставило времени на восстановление.

Теперь после полноценного тренировочного сбора Сусуркаев намерен исправить впечатление от своего второго боя в UFC, где он планирует нокаутировать соперника в первом раунде.

