Майк Тайсон: Усик — лучший супертяжеловес этой эпохи

59-летний член международного Зала боксёрской славы, а также бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе американец Майк Тайсон высказался о 38-летнем непобеждённом абсолютном чемпионе мира по боксу в супертяжёлом весе украинце Александре Усике.

«Можете говорить, что хотите, но он лучший супертяжеловес этой эпохи. Никто не может его победить. Он победил всех», — приводит слова Тайсона Hard Rock Bet.

Александр Усик последний бой провёл 20 июля в Лондоне. Его противником был британец Даниэль Дюбуа. Для боксёров это был реванш. Поединок завершился победой Александра нокаутом в пятом раунде.