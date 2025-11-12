Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Майк Тайсон: Усик — лучший супертяжеловес этой эпохи

Майк Тайсон: Усик — лучший супертяжеловес этой эпохи
Комментарии

59-летний член международного Зала боксёрской славы, а также бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе американец Майк Тайсон высказался о 38-летнем непобеждённом абсолютном чемпионе мира по боксу в супертяжёлом весе украинце Александре Усике.

«Можете говорить, что хотите, но он лучший супертяжеловес этой эпохи. Никто не может его победить. Он победил всех», — приводит слова Тайсона Hard Rock Bet.

Александр Усик последний бой провёл 20 июля в Лондоне. Его противником был британец Даниэль Дюбуа. Для боксёров это был реванш. Поединок завершился победой Александра нокаутом в пятом раунде.

Материалы по теме
Пауза Усика вредит тяжёлому весу. Изучаем всех, кому насолил чемпион
Пауза Усика вредит тяжёлому весу. Изучаем всех, кому насолил чемпион
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android