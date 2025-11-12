Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Деньги всё рушат». Дана Уайт — о влиянии больших денег на бойцов

«Деньги всё рушат». Дана Уайт — о влиянии больших денег на бойцов
Аудио-версия:
Комментарии

Глава UFC Дана Уайт высказал своё мнение, как большие деньги могут повлиять на карьеру бойцов. По его словам, переломным моментом стал знаменитый боксёрский поединок между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором в 2017 году.

«Деньги всё рушат. Как только в бойцовский бизнес приходят слишком большие деньги… Конор [Макгрегор] заработал столько денег, что на этом всё и закончилось. Затем Хабиб [Нурмагомедов] заработал кучу денег, и на этом тоже всё закончилось», — сказал Уайт в видео, опубликованном в соцсетях Prince St. Pizza.

Промоутер намекнул, что после получения рекордных гонораров оба знаменитых бойца потеряли прежнюю мотивацию и проводили гораздо меньше боёв на закате их карьер. Макгрегор после боя с Мейвезером провёл всего четыре поединка в UFC, а Хабиб Нурмагомедов и вовсе завершил карьеру в 2020 году, защитив титул всего трижды после завоевания чемпионского пояса.

Материалы по теме
Дана Уайт: Хабиб заработал так много денег, что ему больше не нужно было драться
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android