«Деньги всё рушат». Дана Уайт — о влиянии больших денег на бойцов

Глава UFC Дана Уайт высказал своё мнение, как большие деньги могут повлиять на карьеру бойцов. По его словам, переломным моментом стал знаменитый боксёрский поединок между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором в 2017 году.

«Деньги всё рушат. Как только в бойцовский бизнес приходят слишком большие деньги… Конор [Макгрегор] заработал столько денег, что на этом всё и закончилось. Затем Хабиб [Нурмагомедов] заработал кучу денег, и на этом тоже всё закончилось», — сказал Уайт в видео, опубликованном в соцсетях Prince St. Pizza.

Промоутер намекнул, что после получения рекордных гонораров оба знаменитых бойца потеряли прежнюю мотивацию и проводили гораздо меньше боёв на закате их карьер. Макгрегор после боя с Мейвезером провёл всего четыре поединка в UFC, а Хабиб Нурмагомедов и вовсе завершил карьеру в 2020 году, защитив титул всего трижды после завоевания чемпионского пояса.