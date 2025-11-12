«Чтобы мама уволилась с работы». Байсангур Сусуркаев рассказал о своей мечте

Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Байсангур Сусуркаев рассказал о своей мечте.

«У меня не было мечты, чтобы себе что-то купить. Всегда мечтал отцу сделать подарок, с самого детства. Он всегда нам всё покупал, мог в долги влезть, чтобы нам что-то купить, отправить нас на соревнования.

Всегда была мечта купить отцу машину. Маме, чтобы легко было. Мама ещё работает. Хочу после этого боя собрать пару хороших спонсоров, забрать бонус, чтобы мама уволилась с работы, наслаждалась оставшейся жизнью. Думаю, смогу их обеспечивать. Такая мечта была, и скоро она осуществится», — сказал Сусуркаев в интервью UFC Eurasia.

Байсангуру Сусуркаеву 24 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2019 году. В августе Сусуркаев одержал победу на турнире претендентской серии Даны Уайта (DWCS) и через четыре дня выиграл первый бой в UFC.