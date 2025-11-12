Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ислам Махачев показал актуальную физическую форму

Ислам Махачев показал актуальную физическую форму
Комментарии

Российский боец Ислам Махачев продемонстрировал текущую форму перед предстоящим боем UFC 322, который состоится уже в эти выходные. В ночь на 16 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) Махачев проведёт бой с австралийцем Джеком Деллой Маддаленой.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

Видео доступно в телеграм-канале UFC Eurasia.

Соперники проведут бой за титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг).

Прямую видеотрансляцию турнира покажут телеканал «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и будет освещать все события вокруг ивента.

Материалы по теме
UFC 322: Махачев идёт за наследием. Второй пояс UFC россияне ещё не завоёвывали! LIVE
Live
UFC 322: Махачев идёт за наследием. Второй пояс UFC россияне ещё не завоёвывали! LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android