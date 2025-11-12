Ислам Махачев показал актуальную физическую форму

Российский боец Ислам Махачев продемонстрировал текущую форму перед предстоящим боем UFC 322, который состоится уже в эти выходные. В ночь на 16 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) Махачев проведёт бой с австралийцем Джеком Деллой Маддаленой.

Видео доступно в телеграм-канале UFC Eurasia.

Соперники проведут бой за титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг).

Прямую видеотрансляцию турнира покажут телеканал «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и будет освещать все события вокруг ивента.