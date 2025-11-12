«Почему бы и нет?» Хирн — о возможности организации боя Джошуа и Джейка Пола

Эдди Хирн, являющийся промоутером бывшего чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе, а также чемпиона Олимпийских игр — 2012 в тяжёлом весе Энтони Джошуа, высказался о возможности организации своего поединка с американским блогером-боксёром Джейком Полом.

«Да, у нас были контакты. Они общались. Если и делать разминочный бой, почему бы не устроить его с Полом? Это и зрелищно, и прибыльно», — приводит слова Хирна SecondsOut.

Джошуа 36 лет. На профессиональном уровне британский боксёр выступает с 2013 года. В его рекорде 28 побед, из которых 25 были одержаны досрочно, и четыре поражения.