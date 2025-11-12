Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Энтони Джошуа и Джейк Пол договорились о декабрьском бое в Майами — The Ring

Энтони Джошуа и Джейк Пол договорились о декабрьском бое в Майами — The Ring
Комментарии

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Энтони Джошуа и американский блогер-боксёр Джейк Пол завершают подготовку соглашения о проведении боксёрского поединка в тяжёлом весе на платформе Netflix, который запланирован на декабрь в Майами. Об этом сообщает The Ring со ссылкой на осведомлённые источники.

Изначально 28-летний Пол должен был встретиться с Джервонтой Дэвисом 14 ноября, но тот был исключён из карда после обвинений в домашнем насилии. Как выяснилось, в качестве замены рассматривались кандидатуры Райана Гарсии и Теренса Кроуфорда, однако в итоге выбор пал на двукратного бывшего чемпиона мира в тяжёлом весе.

Информация о формате предстоящего поединка (профессиональный бой или выставка) и условиях весового лимита пока не раскрывается.

Материалы по теме
«Танк ушёл, всё — его нет». Джервонта Дэвис окончательно разрушил свою карьеру
«Танк ушёл, всё — его нет». Джервонта Дэвис окончательно разрушил свою карьеру
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android