Энтони Джошуа и Джейк Пол договорились о декабрьском бое в Майами — The Ring

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Энтони Джошуа и американский блогер-боксёр Джейк Пол завершают подготовку соглашения о проведении боксёрского поединка в тяжёлом весе на платформе Netflix, который запланирован на декабрь в Майами. Об этом сообщает The Ring со ссылкой на осведомлённые источники.

Изначально 28-летний Пол должен был встретиться с Джервонтой Дэвисом 14 ноября, но тот был исключён из карда после обвинений в домашнем насилии. Как выяснилось, в качестве замены рассматривались кандидатуры Райана Гарсии и Теренса Кроуфорда, однако в итоге выбор пал на двукратного бывшего чемпиона мира в тяжёлом весе.

Информация о формате предстоящего поединка (профессиональный бой или выставка) и условиях весового лимита пока не раскрывается.