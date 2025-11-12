Скидки
Бокс/ММА

Перейра предложил Чимаеву провести поединок по грэпплингу

Перейра предложил Чимаеву провести поединок по грэпплингу
Чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильский боец смешанных единоборств Алекс Перейра обратился к обладателю титула в среднем весе (до 84 кг) Хамзату Чимаеву.

«Он заявлял, что хочет со мной драться. Хочу обратиться к нему напрямую. Давай встретимся на твоей территории — в грэпплинге. Можем сделать это даже в UFC, они проводят турниры по бразильскому джиу-джитсу, верно? Одно условие — не знаю, как много мы заработаем. Но наверняка это будут хорошие деньги. Все эти деньги должны пойти на благотворительность. Тебе подходит это?» — сказал Перейра в адрес Чимаева в видео, опубликованном в его соцсетях.

Чимаев стал 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В своём рекорде уроженец Чечни имеет 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно.

В своём последнем поединке, 5 октября, Перейра техническим нокаутом победил россиянина Магомеда Анкалаева и вернул себе пояс в главном событии турнира UFC 320, который прошёл в Лас-Вегасе (США).

