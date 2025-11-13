UFC 322: полный кард участников, список бойцов

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

16 ноября в Нью-Йорке (США) состоится бойцовский турнир UFC 322.

В главном бою чемпион организации в полусреднем весе (до 77 кг) австралиец Джек Делла Маддалена сразится с россиянином Исламом Махачевым.

В соглавном событии чемпионка в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко встретится с китаянкой Вэйли Чжан.

Полный кард турнира UFC 322

Основной кард:

Ислам Махачев – Джек Делла Маддалена;

Валентина Шевченко – Вэйли Чжан;

Шон Брэди – Майкл Моралес;

Леон Эдвардс – Карлос Пратес;

Бенеил Дариуш – Бенуа Сен-Дени.

Прелимы:

Бо Никал – Родолфо Виейра;

Роман Копылов – Грегори Родригес;

Эрин Блэнчфилд – Трэйси Кортес;

Малколм Уэллмейкер – Коди Хэддон.

Ранние прелимы:

Кайл Докос – Джеральд Миршерт;

Пэт Сабатини – Хосе Марискаль;

Анджела Хилл – Фатима Клайн;

Байсангур Сусуркаев – Эрик Макконико;

Вячеслав Борщёв – Матеус Камило.