UFC 322: полный кард участников, список бойцов

16 ноября в Нью-Йорке (США) состоится бойцовский турнир UFC 322.

В главном бою чемпион организации в полусреднем весе (до 77 кг) австралиец Джек Делла Маддалена сразится с россиянином Исламом Махачевым.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

В соглавном событии чемпионка в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко встретится с китаянкой Вэйли Чжан.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Валентина Шевченко — Вэйли Чжан
16 ноября 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Валентина Шевченко
Не началось
Вэйли Чжан

Полный кард турнира UFC 322

Основной кард:

Ислам Махачев – Джек Делла Маддалена;
Валентина Шевченко – Вэйли Чжан;
Шон Брэди – Майкл Моралес;
Леон Эдвардс – Карлос Пратес;
Бенеил Дариуш – Бенуа Сен-Дени.

Прелимы:

Бо Никал – Родолфо Виейра;
Роман Копылов – Грегори Родригес;
Эрин Блэнчфилд – Трэйси Кортес;
Малколм Уэллмейкер – Коди Хэддон.

Ранние прелимы:

Кайл Докос – Джеральд Миршерт;
Пэт Сабатини – Хосе Марискаль;
Анджела Хилл – Фатима Клайн;
Байсангур Сусуркаев – Эрик Макконико;
Вячеслав Борщёв – Матеус Камило.

