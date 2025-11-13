UFC 322: полный кард участников, список бойцов

16 ноября в Нью-Йорке (США) состоится бойцовский турнир UFC 322.
В главном бою чемпион организации в полусреднем весе (до 77 кг) австралиец Джек Делла Маддалена сразится с россиянином Исламом Махачевым.
В соглавном событии чемпионка в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко встретится с китаянкой Вэйли Чжан.
Полный кард турнира UFC 322
Основной кард:
Ислам Махачев – Джек Делла Маддалена;
Валентина Шевченко – Вэйли Чжан;
Шон Брэди – Майкл Моралес;
Леон Эдвардс – Карлос Пратес;
Бенеил Дариуш – Бенуа Сен-Дени.
Прелимы:
Бо Никал – Родолфо Виейра;
Роман Копылов – Грегори Родригес;
Эрин Блэнчфилд – Трэйси Кортес;
Малколм Уэллмейкер – Коди Хэддон.
Ранние прелимы:
Кайл Докос – Джеральд Миршерт;
Пэт Сабатини – Хосе Марискаль;
Анджела Хилл – Фатима Клайн;
Байсангур Сусуркаев – Эрик Макконико;
Вячеслав Борщёв – Матеус Камило.