«Братья». Усман Нурмагомедов опубликовал фото с Хабибом и Умаром в Нью-Йорке

«Братья». Усман Нурмагомедов опубликовал фото с Хабибом и Умаром в Нью-Йорке
Комментарии

Чемпион PFL в лёгком весе (до 70 кг) непобеждённый россиянин Усман Нурмагомедов опубликовал совместное фото с братьями Хабибом Нурмагомедовым и Умаром Нурмагомедовым в Нью-Йорке (США).

«Братья», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Фото: из личного архива Усмана Нурмагомедова

Напомним, 16 ноября в Нью-Йорке состоится бойцовский турнир UFC 322. В главном бою чемпион организации в полусреднем весе (до 77 кг) австралиец Джек Делла Маддалена сразится с россиянином Исламом Махачевым. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее Хабиб оценил выступление Умара Нурмагомедова в бою с Баутистой.

