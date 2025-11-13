«Братья». Усман Нурмагомедов опубликовал фото с Хабибом и Умаром в Нью-Йорке

Чемпион PFL в лёгком весе (до 70 кг) непобеждённый россиянин Усман Нурмагомедов опубликовал совместное фото с братьями Хабибом Нурмагомедовым и Умаром Нурмагомедовым в Нью-Йорке (США).
«Братья», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.
Фото: из личного архива Усмана Нурмагомедова
Напомним, 16 ноября в Нью-Йорке состоится бойцовский турнир UFC 322. В главном бою чемпион организации в полусреднем весе (до 77 кг) австралиец Джек Делла Маддалена сразится с россиянином Исламом Махачевым. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
