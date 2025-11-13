Камару Усман выбрал предпочтительного соперника между Махачевым и Делла Маддаленой

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман заявил, что потенциальный поединок с россиянином Исламом Махачевым является для него более приоритетным, чем с австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

«Не думаю, что мы видели двух бойцов из рейтинга pound-for-pound с разными стилями, владеющих грэпплингом и способных нокаутировать друг друга. Вот о чём я думаю.

Я хочу этот бой [с Махачевым]. И давайте начистоту – этот бой крупнее. Джек невероятно талантлив, это тоже большой бой, но, как я и сказал, мы не видели такого поединка двух бойцов из pound-for-pound», — приводит слова Усмана издание MMAJunkie.