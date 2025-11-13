Скидки
«Вспомните Чимаева и дю Плесси». Махачев поставил под сомнение подготовку Делла Маддалены

Экс-чемпион UFC россиянин Ислам Махачев не считает, что обладатель титула организации австралиец Джек Делла Маддалена смог подготовиться к борьбе с ним всего за один лагерь.

«Я не думаю, что Крейг Джонс (специалист по грэпплингу и бразильскому джиу-джитсу. – Прим. «Чемпионата») поможет ему с борьбой. Ему [Джонсу] нужно помочь с борьбой себе. Это так не работает – вы приводите кого-то на пару месяцев и становитесь хороши… У нас есть хороший пример — Чимаев и дю Плесси. Дю Плесси взял много борцов, и ничего… Вы должны тренировать это много, много лет», — сказал Махачев в интервью ESPN.

