Ислам Махачев: Хабиб назвал улицу в честь меня, если не восстановлю — переименуют

Экс-чемпион UFC россиянин Ислам Махачев рассказал об улице, названной в честь него в селе Сильди Республики Дагестан.

«Хабиб [Нурмагомедов] назвал улицу в честь меня в своём селении, это маленькая улица. Я отвечу ему, я назову крупнейшую улицу в своём селе в честь Хабиба.

Хабиб очень умён. Он назвал улицы в честь всех бойцов. Теперь мы должны навести там порядок. Люди в селе сказали мне: «Ислам, если ты не восстановишь нашу улицу, мы переименуем её», — сказал Махачев на пресс-конференции.

Ранее Махачев назвал топ-5 бойцов UFC, поставив себя на первое место.

