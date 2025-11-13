«Качнули банки!» Вадим Немков провёл тренировку с Фёдором Емельяненко

Бывший чемпион Bellator россиянин Вадим Немков провёл тренировку со своим наставником соотечественником Фёдором Емельяненко.

«Качнули банки с Фёдором!» — написал Немков в социальных сетях, опубликовав совместное фото.

Фото: из личного архива Вадима Немкова

Вадиму Немкову 33 года. Россиянин дебютировал как профессионал в 2013 году, с 2017 по 2023 год выступал в Bellator. Всего на его счету в MMA 18 побед и два поражения.

13 декабря на турнире PFL в Лионе (Франция) Немков сразится с бразильцем Ренаном Феррейрой.

Ранее Емельяненко назвал причину, по которой Немков не смог перейти в UFC.

