Тренер О’Мэлли: Махачев — природный полусредневес, мы увидим монстра на UFC 322

Тим Уэлч, тренер экс-чемпиона UFC Шона О’Мэлли, высказался о переходе россиянина Ислама Махачева в полусредний вес (до 77 кг).

«Ислам дрался с парнями, вес которых в клетке не превышал 80 кг. Но Ислам – природный полусредневес. Я много раз встречался с этим парнем, его рост около 180 см, а вне лагеря он выглядит так, словно весит 90 кг, как и большинство парней из полусреднего веса.

Вы видели фото Ислама, он выглядит таким же рельефным, как и в 70 кг. Он говорил, что восстановиться после весогонки в лёгком весе за 24 часа можно только на 60%. Теперь же мы увидим монстра», — сказал Уэлч в подкасте Ариэля Хельвани.