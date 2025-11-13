Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер О’Мэлли: Махачев — природный полусредневес, мы увидим монстра на UFC 322

Тренер О’Мэлли: Махачев — природный полусредневес, мы увидим монстра на UFC 322
Комментарии

Тим Уэлч, тренер экс-чемпиона UFC Шона О’Мэлли, высказался о переходе россиянина Ислама Махачева в полусредний вес (до 77 кг).

«Ислам дрался с парнями, вес которых в клетке не превышал 80 кг. Но Ислам – природный полусредневес. Я много раз встречался с этим парнем, его рост около 180 см, а вне лагеря он выглядит так, словно весит 90 кг, как и большинство парней из полусреднего веса.

Вы видели фото Ислама, он выглядит таким же рельефным, как и в 70 кг. Он говорил, что восстановиться после весогонки в лёгком весе за 24 часа можно только на 60%. Теперь же мы увидим монстра», — сказал Уэлч в подкасте Ариэля Хельвани.

Материалы по теме
Шон О’Мэлли сказал, кто должен победить в бою Делла Маддалена — Махачев
Материалы по теме
UFC 322: Маддалена готов встретить Махачева в своём весе. Что покажет россиянин? LIVE
Live
UFC 322: Маддалена готов встретить Махачева в своём весе. Что покажет россиянин? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android