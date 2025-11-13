Скидки
Махачев — о бое с Делла Маддаленой: это не противостояние борца и боксёра

Экс-чемпион UFC россиянин Ислам Махачев считает, что MMA-сообщество недооценивает его навыки в стойке в преддверии поединка за титул в полусреднем весе (до 77 кг) с австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Это не противостояние борца и боксёра. Я буду драться… Я могу подраться с любым. Я весь бой дрался с Дастином [Порье], я дрался с Волкановски. Я не борец, я лучший боец MMA», — сказал Махачев в интервью YouTube-каналу Даниэля Кормье.

Напомним, поединок Делла Маддалена – Махачев состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

