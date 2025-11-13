Скидки
Тренер О’Мэлли дал прогноз на бой Делла Маддалена — Махачев

Комментарии

Тим Уэлч, тренер экс-чемпиона UFC Шона О’Мэлли, высказался о предстоящем поединке за титул организации в полусреднем весе (до 77 кг) между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым, который состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Я действительно бы хотел, чтобы Джек приложился по его лицу и вырубил его, я надеюсь на это… Но я думаю, что Ислам Махачев окажется в позиции сверху, пройдёт в халф-гард и, вероятно, выиграет приёмом», — сказал Уэлч в подкасте Ариэля Хельвани.

Напомним, поединок Делла Маддалена – Махачев состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

