Нагибин: для Махачева будет самый сложный бой. Маддалена много удивлял

Боец RCC россиянин Тимур Нагибин высказался о предстоящем поединке за титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым, который состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

«Считаю, что для Махачева предстоит самый тяжёлый поединок, так как Джек чувствует себя уверенно и, самое главное, хочет доказать, что он лучше Ислама. Из-за этого нас ждёт интригующий бой. Считаю фаворитом, безусловно, Ислама, но без большой разницы. Джек много раз удивлял своими боями, проигрывал по ходу, но в конце боя заканчивал досрочно. Думаю, Ислам выиграет решением судей», — сказал Нагибин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.