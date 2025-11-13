Скидки
Прогноз на бой Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев, 16 ноября 2025

Нагибин: для Махачева будет самый сложный бой. Маддалена много удивлял
Комментарии

Боец RCC россиянин Тимур Нагибин высказался о предстоящем поединке за титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым, который состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Считаю, что для Махачева предстоит самый тяжёлый поединок, так как Джек чувствует себя уверенно и, самое главное, хочет доказать, что он лучше Ислама. Из-за этого нас ждёт интригующий бой. Считаю фаворитом, безусловно, Ислама, но без большой разницы. Джек много раз удивлял своими боями, проигрывал по ходу, но в конце боя заканчивал досрочно. Думаю, Ислам выиграет решением судей», — сказал Нагибин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

