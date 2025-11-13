«Им пошло на пользу». Кормье рассказал, как отправлял воспитанников из США в Дагестан

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье, также тренирующий детей по вольной борьбе, рассказал о поездке своих воспитанников в Дагестан.

«Мы отправили несколько детей в Дагестан. Ислам говорил об этом, и это была не шутка. Он говорил серьёзно. Всем восьми детям, которые поехали, это пошло на пользу. Этот опыт поднял их в культурном плане и дал понять, на какой уровень подготовки и соревнований им нужно выйти», — сказал Кормье в интервью Rad Corner MMA.

Ранее Даниэль удивился размеру Махачева перед UFC 322.

