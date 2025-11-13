«Опытный профессионал». Нагибин дал прогноз на бой Шевченко — Чжан

Боец RCC россиянин Тимур Нагибин высказался о предстоящем поединке за титул организации в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) между Валентиной Шевченко и китаянкой Вэйли Чжан, который состоится на турнире UFC 322.

«Шевченко — опытный профессионал своего дела, и, уверен, найдёт ключ к победе над Чжан. Но соперница серьёзная и имеет в арсенале сильные удары», — сказал Нагибин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

Валентине Шевченко 37 лет. Представительница Кыргызстана дебютировала в UFC в 2015 году. Всего на её счету в организации 14 побед, три поражения и одна ничья.

Вэйли Чжан 36 лет. Китаянка дебютировала в UFC в 2018 году. Всего на её счету в организации 10 побед и два поражения.

Чжан показала физическую форму перед боем с Валентиной Шевченко: