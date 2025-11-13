Скидки
Ислам Махачев ответил Делла Мадаллене, заявившему, что он хочет отомстить за Волкановски

Ислам Махачев ответил Делла Мадаллене, заявившему, что он хочет отомстить за Волкановски
Комментарии

Экс-чемпион UFC россиянин Ислам Махачев отреагировал на слова действующего обладателя титула в полусреднем весе (до 77 кг) австралийца Джека Делла Мадаллены.

Напомним, ранее Делла Мадаллена заявил, что хотел бы отомстить Махачеву за победу над другим австралийцем – Алексом Волкановски.

«Он может попытаться, но… Но у меня тоже есть парень из Дагестана, которого побил Джек, Рамазан Эмеев. Если он хочет отомстить за Волкановски, я хочу отомстить за Эмеева. Является ли это мотивацией для меня? Нет, я просто хочу завоевать второй пояс», — сказал Махачев в интервью Main Event TV.

