Главная Бокс/ММА Новости

«Я не верю в них». Ислам Махачев высказался о рейтингах UFC

Экс-чемпион UFC россиянин Ислам Махачев объяснил, почему скептически относится к рейтингам организации.

«Я не думаю о рейтингах, потому что… Кто составляет рейтинги? Я могу повлиять на то, чтобы стать чемпионом UFC, но не могу повлиять на рейтинги. Их составляют какие-то люди… Я не верю в них, я делаю то, что в моих силах», — сказал Махачев в интервью Main Event TV.

Напомним, 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США) Махачев сразится за титул UFC в полусреднем весе с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

