«Делают одно и то же». Дэн Хукер объяснил, чем Махачев похож на Чимаева

Комментарии

Австралийский боец UFC Дэн Хукер объяснил, в чём заключается сходство между звёздами организации Исламом Махачевым и Хамзатом Чимаевым.

«Не имеет значения, с кем они дерутся, потому что они делают одно и то же. Они стараются не попасть под удар в стойке, после чего валят вас на землю, накрывают всем телом и изматывают», — сказал Хукер в интервью Sky Sports.

Ислам Махачев оценил победу Чимаева над дю Плесси

Напомним, 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США) Махачев сразится за титул UFC в полусреднем весе с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

UFC 322: Маддалена готов встретить Махачева в своём весе. Что покажет россиянин? LIVE
Live
UFC 322: Маддалена готов встретить Махачева в своём весе. Что покажет россиянин? LIVE

Хамзат Чимаев борется с Абдулрашидом Садулаевым

