«Делают одно и то же». Дэн Хукер объяснил, чем Махачев похож на Чимаева

Австралийский боец UFC Дэн Хукер объяснил, в чём заключается сходство между звёздами организации Исламом Махачевым и Хамзатом Чимаевым.

«Не имеет значения, с кем они дерутся, потому что они делают одно и то же. Они стараются не попасть под удар в стойке, после чего валят вас на землю, накрывают всем телом и изматывают», — сказал Хукер в интервью Sky Sports.

Напомним, 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США) Махачев сразится за титул UFC в полусреднем весе с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

