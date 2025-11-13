Скидки
«Если Кормье мне поможет». Махачев иронично высказался о переходе в средний вес UFC

Экс-чемпион UFC россиянин Ислам Махачев в шуточной форме высказался о возможности перехода в средний вес (до 84 кг).

Даниэль Кормье – в интервью на своём YouTube-канале: Я буду откровенен с тобой… Мне не нравится, как ты раскручиваешь собственный бой, постоянно упоминая меня, говоря, что я толстый…

Махачев: Брат, медиа спросили меня, по-прежнему ли я думаю о среднем весе, и я просто сказал, что, если Даниэль Кормье поможет мне, я смогу.

Кормье: Набрать вес?

Махачев: Да.

Напомним, 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США) Махачев сразится за титул UFC в полусреднем весе с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

