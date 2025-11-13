Ислам Махачев — о смене весовой категории: теперь креатин стал знаменитым

Экс-чемпион UFC россиянин Ислам Махачев иронично высказался о своей подготовке к переходу в полусредний вес (до 77 кг).

«Делла Маддалена такого же размера. Я не большой для полусреднего веса, но и не маленький, очевидно. Я набрал вес, и теперь я стал большим парнем.

Использовал ли я креатин? Да, теперь креатин стал знаменитым. Для чего я его принимал? Для восстановления, чтобы набрать вес. Я впервые начал принимать его каждый день, и он очень мне помог», — сказал Махачев в интервью TNT Sports.

Ранее Махачев подшутил над Даниэлем Кормье, высказавшись о возможности перехода в средний вес.

