Махачев: остановит ли Делла Маддалена все тейкдауны? Я валил Кормье

Экс-чемпион UFC россиянин Ислам Махачев выразил уверенность в своих навыках борьбы перед боем с австралийцем Джеком Делла Маддаленой.
Кормье – в интервью на своём YouTube-канале: Будешь ли ты удивлён, если Джек остановит все тейкдауны?
Махачев: Все? Нет, это невозможно. Может, какие-то и остановит, но не каждый.
Кормье: Ты считаешь, что можешь повалить любого?
Махачев: Если я валил тебя…
Кормье: Ты никогда меня не валил!
Махачев: Клянусь, у меня есть видео, мужик.
Кормье: Ты обещал показать это видео три боя назад, но я его не увидел.
Махачев: Я покажу тебе.
Напомним, поединок Делла Маддалена – Махачев состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.