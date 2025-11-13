Махачев: остановит ли Делла Маддалена все тейкдауны? Я валил Кормье

Экс-чемпион UFC россиянин Ислам Махачев выразил уверенность в своих навыках борьбы перед боем с австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

Кормье – в интервью на своём YouTube-канале: Будешь ли ты удивлён, если Джек остановит все тейкдауны?

Махачев: Все? Нет, это невозможно. Может, какие-то и остановит, но не каждый.

Кормье: Ты считаешь, что можешь повалить любого?

Махачев: Если я валил тебя…

Кормье: Ты никогда меня не валил!

Махачев: Клянусь, у меня есть видео, мужик.

Кормье: Ты обещал показать это видео три боя назад, но я его не увидел.

Махачев: Я покажу тебе.

Напомним, поединок Делла Маддалена – Махачев состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.